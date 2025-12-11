Concours de Manille Paray-le-Monial

Concours de Manille

Centre Culturel et de Congrès Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Début : 2026-01-17 13:00:00

fin : 2026-01-17 18:00:00

2026-01-17

L’Association Chez Laurette Fleurs de Mana organise un concours de Manille. Ouvert à tous les joueurs, débutants comme passionnés, cet évènement promet un après-midi convivial et chaleureux puisque tous les participants seront récompensés. Les bénéfices de cette journée soutiendront nos actions solidaires auprès des enfants malades. .

Centre Culturel et de Congrès Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 31 51 27 46 associationchezlaurette@gmail.com

