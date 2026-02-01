Concours de manille Salle Polyvalente Saint-Rémy-Boscrocourt
Concours de manille Salle Polyvalente Saint-Rémy-Boscrocourt mercredi 11 février 2026.
Tarif : – –
Début : 2026-02-11 14:00:00
Ouverture des portes à 13h Inscription 10€
Organisé par le club des aînés.
1er prix Bon d’achat 80€
2ème prix Bon d’achat 60€
3ème prix Bon d’achat 40€
4ème prix Bon d’achat 20€
et d’autres lots .
