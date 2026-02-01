Concours de manille Salle Polyvalente Saint-Rémy-Boscrocourt

Concours de manille

Salle Polyvalente 8 Place de la Mairie Saint-Rémy-Boscrocourt Seine-Maritime

Début : 2026-02-11 14:00:00

2026-02-11

Ouverture des portes à 13h Inscription 10€

Organisé par le club des aînés.

1er prix Bon d’achat 80€

2ème prix Bon d’achat 60€

3ème prix Bon d’achat 40€

4ème prix Bon d’achat 20€

et d’autres lots .

