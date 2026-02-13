Concours de mauvaise foi pour reconnaître les biais argumentatifs, Bibliothèque Universitaire de l’ Université de Bretagne occidentale, Brest
Concours de mauvaise foi pour reconnaître les biais argumentatifs, Bibliothèque Universitaire de l’ Université de Bretagne occidentale, Brest jeudi 2 avril 2026.
Concours de mauvaise foi pour reconnaître les biais argumentatifs Jeudi 2 avril, 15h00, 17h00 Bibliothèque Universitaire de l’ Université de Bretagne occidentale Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-02T15:00:00+02:00 – 2026-04-02T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-02T17:00:00+02:00 – 2026-04-02T19:00:00+02:00
Sous forme d’un « concours » bienveillant de tribunes, à l’intersection du jeu et de l’autodéfense intellectuelle, les participant·es découvriront des arguments de mauvaise foi, puis s’exerceront consciemment à les utiliser. Quoi de mieux pour aiguiser son esprit critique que d’exercer son oreille aux arguments fallacieux qui émaillent tant nos propres discours et ceux des autres ?
Bibliothèque Universitaire de l’ Université de Bretagne occidentale 6 rue du Bouguen, 29200 Brest Brest 29200 Bellevue Finistère Bretagne
Nous laissons-nous parfois convaincre… à tort ? Un atelier pour comprendre l’argumentation d’une façon ludique.