Concours de mauvaise foi pour reconnaître les biais argumentatifs, Bibliothèque Universitaire de l’ Université de Bretagne occidentale, Brest

Concours de mauvaise foi pour reconnaître les biais argumentatifs Jeudi 2 avril, 15h00, 17h00 Bibliothèque Universitaire de l’ Université de Bretagne occidentale Finistère

Début : 2026-04-02T15:00:00+02:00 – 2026-04-02T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-02T17:00:00+02:00 – 2026-04-02T19:00:00+02:00

Sous forme d’un « concours » bienveillant de tribunes, à l’intersection du jeu et de l’autodéfense intellectuelle, les participant·es découvriront des arguments de mauvaise foi, puis s’exerceront consciemment à les utiliser. Quoi de mieux pour aiguiser son esprit critique que d’exercer son oreille aux arguments fallacieux qui émaillent tant nos propres discours et ceux des autres ?

Bibliothèque Universitaire de l’ Université de Bretagne occidentale 6 rue du Bouguen, 29200 Brest Brest 29200 Bellevue Finistère Bretagne

Nous laissons-nous parfois convaincre… à tort ? Un atelier pour comprendre l’argumentation d’une façon ludique.