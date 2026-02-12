CONCOURS DE MERVEILLES BÉARNAISES Laruns

CONCOURS DE MERVEILLES BÉARNAISES

Place de la Mairie Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

2026-02-21

Concours de merveilles béarnaises 6ème édition

Ouvert à tous, place de la mairie lors du marché

A partir de 9h les participants devront déposer une dizaine de merveilles sur le stand de l’association organisatrice Laruns jumelage. Vers 11h30, un jury de professionnels mettra à l’honneur les meilleurs recettes. .

