CONCOURS DE MERVEILLES BÉARNAISES Laruns samedi 21 février 2026.
Place de la Mairie Laruns Pyrénées-Atlantiques
Gratuit
Concours de merveilles béarnaises 6ème édition
Ouvert à tous, place de la mairie lors du marché
A partir de 9h les participants devront déposer une dizaine de merveilles sur le stand de l’association organisatrice Laruns jumelage. Vers 11h30, un jury de professionnels mettra à l’honneur les meilleurs recettes. .
Place de la Mairie Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 32 15
