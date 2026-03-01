Concours de meute et tartiflette conviviale Rigney
Terre comtoise Rigney Doubs
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2026-03-07 08:00:00
fin : 2026-03-08
2026-03-07
L’AFACCC25 avec les ACCA Rigney, Rignosot, La Tour de Scay organise son concours de meute dans la voie du sanglier suivi d’un repas (tartiflette). .
Terre comtoise Rigney 25640 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 24 70 55
