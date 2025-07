Concours de mini-golf Mers-les-Bains

2 Avenue 18 Juin 1940 Mers-les-Bains Somme

Gratuit

13 août 2025 10:00:00

Réservation gratuite obligatoire au 02 35 86 05 69 (places limitées)

Enfants de 6 à 12 ans Rendez-vous devant le mini-golf.

6 enfants par tranche d’âge 6-7 et 8 ans ; 9 et 10 ans et 11 et 12 ans (18 enfants au total).

Les activités auront lieu en extérieur. Elles seront annulées en cas de mauvais temps. 0 .

2 Avenue 18 Juin 1940 Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 35 86 05 69

