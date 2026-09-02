CONCOURS DE MODELE ET ALLURES DE CHEVAUX DE TRAIT La Canourgue
dimanche 18 octobre 2026 · La Canourgue
Informations pratiques
La Canourgue
CONCOURS DE MODELE ET ALLURES DE CHEVAUX DE TRAIT
La Canourgue Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18
L’amicale des chevaux de trait et autres équidés vous invite à assister au Concours modèles et allures de chevaux 2026 à La Canourgue le dimanche 18 octobre.
Entrée gratuite – Démonstrations – Buvette et restauration sur place.
L’amicale des chevaux de trait et autres équidés vous invite à assister au Concours modèles et allures de chevaux 2026 à La Canourgue le dimanche 18 octobre.
Entrée gratuite – Démonstrations – Buvette et restauration sur place. .
La Canourgue 48500 Lozère Occitanie amicaledeschevauxdetrait@gmail.com
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English :
The Association of Draft Horses and Other Equines invites you to attend the 2026 Horse Conformation and Gait Competition in La Canourgue on Sunday, October 18.
Free admission—Demonstrations—Refreshments and food available on site.
L’événement CONCOURS DE MODELE ET ALLURES DE CHEVAUX DE TRAIT La Canourgue a été mis à jour le 2026-09-02 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn
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