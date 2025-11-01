Concours de musculation Salle polyvalente Moulins-Engilbert
Concours de musculation Salle polyvalente Moulins-Engilbert samedi 1 novembre 2025.
Concours de musculation
Salle polyvalente Avenue Perricaudet Moulins-Engilbert Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-01 10:00:00
fin : 2025-11-01 17:00:00
Date(s) :
2025-11-01
Concours de musculation Challenge Marcel Nivault, organisé par l’USM Marcel Nivault.
A partir de 10h à la salle polyvalente, avenue Perricaudet.
Restauration et buvette sur place.
Ouvert au public
Infos au 06 82 79 69 09. .
Salle polyvalente Avenue Perricaudet Moulins-Engilbert 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 79 69 09
English :
German : Concours de musculation
Italiano :
Espanol :
L’événement Concours de musculation Moulins-Engilbert a été mis à jour le 2025-10-29 par OT Rives du Morvan