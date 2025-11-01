Concours de musculation Salle polyvalente Moulins-Engilbert

Concours de musculation

Salle polyvalente Avenue Perricaudet Moulins-Engilbert Nièvre

Gratuit

Début : 2025-11-01 10:00:00

fin : 2025-11-01 17:00:00

2025-11-01

Concours de musculation Challenge Marcel Nivault, organisé par l’USM Marcel Nivault.

A partir de 10h à la salle polyvalente, avenue Perricaudet.

Restauration et buvette sur place.

Ouvert au public

Infos au 06 82 79 69 09. .

Salle polyvalente Avenue Perricaudet Moulins-Engilbert 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 79 69 09

