Concours de Nichoirs 2026 Fagnières

Après le succès de la première édition, le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) de Fagnières relance son concours de nichoirs à destination des habitants de la commune.

Du 1er janvier au 28 février 2026, petits et grands sont invités à concevoir un nichoir à partir de matériaux de récupération, dans le respect d’un cahier des charges simple.

Le concours comporte deux catégories enfants (jusqu’à 12 ans) et adultes.

Les créations devront être déposées en mairie avant le 28 février et seront exposées sur place. Un jury composé d’élus, de jeunes du CMJ et d’agents communaux désignera les lauréats. Des récompenses sont prévues pour les plus belles réalisations !

Une belle occasion de mêler créativité, écologie et citoyenneté au service de la biodiversité locale.

Inscription via un QR CODE ou sur le site www.fagnieres.fr .

