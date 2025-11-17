Concours de nouvelles en breton

Rue Lucien le Lay Penmarch Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-05

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-01-05

Pour la deuxième année consécutive, le Goéland Masqué, festival international du roman noir et du polar de Penmarc’h, lance son concours de nouvelle policière écrite en breton et située en Bretagne, du 5 janvier au 3 avril 2026. Nouveauté en 2026, le concours s’élargit à la BD et au manga policier noir.

Règlement du concours

Les textes, rédigés en breton, devront correspondre au genre de la nouvelle brièveté, simplicité, nombre restreint de personnages, intrigue et fin surprenante. Dans le même esprit, les BD rédigées en breton s’appuieront sur un scénario, avec titre, début et fin.

Les nouvelles et BD pourront être écrites individuellement, à plusieurs ou encore par classe dans les trois catégories suivantes fin de primaire, collégiens, lycéens et adultes.

Les nouvelles n’excéderont pas

• 3 000 caractères, environ 1 page et demi, pour les primaires,

• 8 000 caractères, environ 3 pages, pour les collégiens

• 15.000 caractères environ 8 pages, pour les lycéens et adultes.

Les BD-Manga ne dépasseront pas

• une planche A3 (2 pages) pour les individuels,

• deux planches A3 (4 pages) pour les réalisations collectives.

Les règlements complets et fiche d’inscription pour le concours seront disponibles à partir du 5 janvier 2026 sur le site internet goelandmasque.fr

Attribution des prix

Les prix des trois meilleures nouvelles et des trois meilleures BD seront décernés à l’occasion du festival du Goéland Masqué qui se tiendra du 23 au 25 mai 2026. Les auteurs-ices des meilleures seront édités-es sur le site du festival, et dans les revues bretonnantes partenaires. .

Rue Lucien le Lay Penmarch 29760 Finistère Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concours de nouvelles en breton Penmarch a été mis à jour le 2025-11-13 par OT Destination Pays Bigouden