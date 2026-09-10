Concours de nouvelles « La Fabuleuse Bibliothèque du Marquis », Château d’Aubais, Aubais

Informations pratiques

Concours de nouvelles « La Fabuleuse Bibliothèque du Marquis » Samedi 19 septembre, 18h30 Château d’Aubais Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Dans le cadre du thème « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer », ce concours de nouvelles met à l’honneur un patrimoine essentiel à préserver : la lecture, l’écriture et l’orthographe.

Les participants sont invités à imaginer un récit original autour du thème « La Fabuleuse Bibliothèque du Marquis ». Laissez-vous inspirer par les mystères des livres anciens, les trésors cachés et les aventures littéraires pour donner vie à votre histoire.

Les textes sont à déposer jusqu’au 15 août 2026. La remise des prix aura lieu à l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026.

La participation est fixée à 5 €, correspondant aux frais d’impression des nouvelles et à l’achat des lots destinés aux lauréats.

Château d’Aubais 117 Chem. du Ministre, 30250 Aubais, France Aubais 30250 Gard Occitanie https://patrimoinesaubais.com/evenements/ La ville d’Aubais comptait déjà un premier château-fort au XIIIe siècle. Sa tour ronde d’angle fut intégrée dans la composition lors de la reconstruction de l’édifice entre 1680 et 1685. A partir de cette date, la poursuite des travaux fut assurée par un architecte de Nîmes d’après les plans d’un ingénieur du roi. L’exceptionnel escalier monumental est son uvre. Occupant tout un pavillon, son ampleur ainsi que le soin apporté à sa réalisation ont suscité les louanges de ses contemporains, notamment de Vauban lui-même. Le château présente une architecture extérieure austère et monumentale, sans fioritures, au contraire de sa partie centrale plus richement travaillée comme en témoignent les motifs d’inspiration gallo-romaine.££Le château offre un accès direct, à l’est, sur la place du village, anciennement cour d’honneur. La distribution intérieure était entièrement structurée à partir de l’escalier haut de 25 mètres, en arcs dont les volées convergent autour d’une seule volée centrale. Le palier du haut est porté par une voûte plate. La partie supérieure est décorée de niches finement ouvragées et le départ de l’escalier est sculpté. Le pavillon, autrefois surmonté d’un dôme, affirme sa domination sur les bâtiments qui l’entourent.

Patrimoine en Péril (la lecture, l’écritue et l’orthographe) – Concours de Nouvelles sur le thème « La fabuleuse bibliothèque du Marquis » – Dépôt des textes jusqu’au 15 août 2026 – Remise des prix des…

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