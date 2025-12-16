Dans le cadre du festival Quartier du Livre organisé par la mairie du 5e, les bibliothèques de l’arrondissement lancent la 4e édition de leur concours de nouvelles.

Le thème de cette année : « Le bonheur, comment ça va ? »

Ces mots vous inspirent ? Alors à vos plumes !

Du 16 décembre 2025 au 28 février 2026.

Renseignements auprès de vos bibliothécaires ou en scannant le QR code.

Le samedi 28 février 2026

gratuit Public jeunes et adultes.

Bibliothèque Mohammed Arkoun 74 rue Mouffetard 75005 Paris

+33143379654 bibliotheque.mohammed-arkoun@paris.fr https://facebook.com/BibArkoun https://facebook.com/BibArkoun



