Concours de palet laiton sur plomb Salle des sports Villeneuve-en-Retz

Concours de palet laiton sur plomb Salle des sports Villeneuve-en-Retz samedi 31 janvier 2026.

Concours de palet laiton sur plomb

Salle des sports Fresnay en Retz Villeneuve-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31 15:00:00
fin : 2026-01-31 15:00:00

Date(s) :
2026-01-31

Amateurs de jeux et de concours, l’amicale laïque de Fresnay vous propose un concours de palets ! Dans une ambiance conviviale. Rendez-vous à Villeneuve-en-Retz
Pratique

à la salle des sports de Fresnay
début du concours à partir de 15h
tarif par équipe à 16€
pensez à apporter vos palets en laiton
buvette et restauration sur place

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Villeneuve-en-Retz   .

Salle des sports Fresnay en Retz Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire   amicale.fresnay@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Lovers of games and competitions, l’amicale laïque de Fresnay invites you to a shuffleboard competition! In a friendly atmosphere. See you at Villeneuve-en-Retz

L’événement Concours de palet laiton sur plomb Villeneuve-en-Retz a été mis à jour le 2026-01-23 par I_OT Pornic