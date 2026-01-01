Concours de palet laiton sur plomb Salle des sports Villeneuve-en-Retz
Concours de palet laiton sur plomb Salle des sports Villeneuve-en-Retz samedi 31 janvier 2026.
Concours de palet laiton sur plomb
Salle des sports Fresnay en Retz Villeneuve-en-Retz Loire-Atlantique
Début : 2026-01-31 15:00:00
fin : 2026-01-31 15:00:00
2026-01-31
Amateurs de jeux et de concours, l’amicale laïque de Fresnay vous propose un concours de palets ! Dans une ambiance conviviale. Rendez-vous à Villeneuve-en-Retz
Pratique
à la salle des sports de Fresnay
début du concours à partir de 15h
tarif par équipe à 16€
pensez à apporter vos palets en laiton
buvette et restauration sur place
Salle des sports Fresnay en Retz Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire amicale.fresnay@gmail.com
English :
Lovers of games and competitions, l’amicale laïque de Fresnay invites you to a shuffleboard competition! In a friendly atmosphere. See you at Villeneuve-en-Retz
