Concours de palet laiton sur plomb Salle des sports Villeneuve-en-Retz

Concours de palet laiton sur plomb

Salle des sports Fresnay en Retz Villeneuve-en-Retz Loire-Atlantique

Amateurs de jeux et de concours, l’amicale laïque de Fresnay vous propose un concours de palets ! Dans une ambiance conviviale. Rendez-vous à Villeneuve-en-Retz

Pratique

à la salle des sports de Fresnay

début du concours à partir de 15h

tarif par équipe à 16€

pensez à apporter vos palets en laiton

buvette et restauration sur place

Salle des sports Fresnay en Retz Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire amicale.fresnay@gmail.com

English :

Lovers of games and competitions, l’amicale laïque de Fresnay invites you to a shuffleboard competition! In a friendly atmosphere. See you at Villeneuve-en-Retz

