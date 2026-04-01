Concours de Palet Salle omnisport Le TalludSalle omnisport Le Tallud

Le Tallud

Concours de Palet

Salle omnisport Le TalludSalle omnisport Impasse de la Vernière Le Tallud Deux-Sèvres

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 19:00:00

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

Inscriptions conseillée sur Helloasso (voir QRCode)

Accueil de 19h à 19h30

Début du tournoi à 19h45

Tournoi palet fonte plaque en plomb

Buvette et restauration sur place.

Organisé par l’Eveil Foot Le Tallud .

Salle omnisport Le TalludSalle omnisport Impasse de la Vernière Le Tallud 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 78 77 06

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English : Concours de Palet

L’événement Concours de Palet Le Tallud a été mis à jour le 2026-04-07 par CC Parthenay Gâtine