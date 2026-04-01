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Concours de Palet Salle omnisport Le TalludSalle omnisport Le Tallud

Concours de Palet Salle omnisport Le TalludSalle omnisport Le Tallud

Concours de Palet Salle omnisport Le TalludSalle omnisport Le Tallud jeudi 30 avril 2026.

Lieu : Salle omnisport Le TalludSalle omnisport

Adresse : Impasse de la Vernière

Ville : 79200 Le Tallud

Département : Deux-Sèvres

Début : jeudi 30 avril 2026

Fin : jeudi 30 avril 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 16 16 Tarif de base plein tarif

Le Tallud

Concours de Palet

Salle omnisport Le TalludSalle omnisport Impasse de la Vernière Le Tallud Deux-Sèvres

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 19:00:00
fin : 2026-04-30

Date(s) :
2026-04-30

Inscriptions conseillée sur Helloasso (voir QRCode)
Accueil de 19h à 19h30
Début du tournoi à 19h45

Tournoi palet fonte plaque en plomb
Buvette et restauration sur place.

Organisé par l’Eveil Foot Le Tallud   .

Salle omnisport Le TalludSalle omnisport Impasse de la Vernière Le Tallud 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 78 77 06 

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English : Concours de Palet

L’événement Concours de Palet Le Tallud a été mis à jour le 2026-04-07 par CC Parthenay Gâtine

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