Concours de Palet Salle omnisport Le TalludSalle omnisport Le Tallud
Concours de Palet Salle omnisport Le TalludSalle omnisport Le Tallud jeudi 30 avril 2026.
Le Tallud
Concours de Palet
Salle omnisport Le TalludSalle omnisport Impasse de la Vernière Le Tallud Deux-Sèvres
Tarif : 16 – 16 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 19:00:00
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-30
Inscriptions conseillée sur Helloasso (voir QRCode)
Accueil de 19h à 19h30
Début du tournoi à 19h45
Tournoi palet fonte plaque en plomb
Buvette et restauration sur place.
Organisé par l’Eveil Foot Le Tallud .
Salle omnisport Le TalludSalle omnisport Impasse de la Vernière Le Tallud 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 78 77 06
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concours de Palet
L’événement Concours de Palet Le Tallud a été mis à jour le 2026-04-07 par CC Parthenay Gâtine