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AGENDA · Archiac

Concours de Palet Vendéens Bar Restaurant le Gustatio Archiac

samedi 1 août 2026 · Bar Restaurant le Gustatio · Archiac

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Bar Restaurant le Gustatio
Adresse
4 route de Barbezieux
Ville
17520 Archiac
Département
Charente-Maritime
Tarif
16 16 16 La doublette.

Archiac

Concours de Palet Vendéens

Bar Restaurant le Gustatio 4 route de Barbezieux Archiac Charente-Maritime

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

La doublette.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 09:00:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Concours de palet Vendéen sur plaque de fonte. 1 lot pour tous.
Restauration sur place.
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Bar Restaurant le Gustatio 4 route de Barbezieux Archiac 17520 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 84 78 64  sylvestreacquier@gmail.com

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English :

Palet tournament in Vend%E9en on a cast-iron board. A prize for everyone.
Food available on site.

L’événement Concours de Palet Vendéens Archiac a été mis à jour le 2026-07-21 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

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