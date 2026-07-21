Concours de Palet Vendéens Bar Restaurant le Gustatio Archiac
samedi 1 août 2026 · Bar Restaurant le Gustatio · Archiac
Informations pratiques
Archiac
Concours de Palet Vendéens
Bar Restaurant le Gustatio 4 route de Barbezieux Archiac Charente-Maritime
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
La doublette.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 09:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Concours de palet Vendéen sur plaque de fonte. 1 lot pour tous.
Restauration sur place.
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Bar Restaurant le Gustatio 4 route de Barbezieux Archiac 17520 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 84 78 64 sylvestreacquier@gmail.com
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English :
Palet tournament in Vend%E9en on a cast-iron board. A prize for everyone.
Food available on site.
L’événement Concours de Palet Vendéens Archiac a été mis à jour le 2026-07-21 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge