Concours de Palets à Saint-Rémy

Rue de Saint-Maxire Saint-Rémy Deux-Sèvres

Tarif : – – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

Cette année, le traditionnel tournoi de palets en doublette de l’Avenir 79 FC se déroulera le vendredi 16 janvier 2026, dans la salle des fêtes de Saint-Rémy.

Ne tardez pas à réserver votre place, 50 doublettes maximum.

Un lot pour tout le monde.

Début des inscriptions 19h

Début du concours 20h

16€ par doublette .

Rue de Saint-Maxire Saint-Rémy 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 43 94 05

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours de Palets à Saint-Rémy

L’événement Concours de Palets à Saint-Rémy Saint-Rémy a été mis à jour le 2025-12-24 par OT Niort Marais Poitevin