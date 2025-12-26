Concours de Palets à Saint-Rémy, Saint-Rémy
Saint-Rémy Deux-Sèvres
Cette année, le traditionnel tournoi de palets en doublette de l’Avenir 79 FC se déroulera le vendredi 16 janvier 2026, dans la salle des fêtes de Saint-Rémy.
Ne tardez pas à réserver votre place, 50 doublettes maximum.
Un lot pour tout le monde.
Début des inscriptions 19h
Début du concours 20h
16€ par doublette .
Rue de Saint-Maxire Saint-Rémy 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
