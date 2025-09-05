Concours de palets bois et plomb Terrain stabilisé Joué-sur-Erdre

Concours de palets bois et plomb Terrain stabilisé Joué-sur-Erdre vendredi 5 septembre 2025.

Concours de palets bois et plomb

Terrain stabilisé D178 Joué-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-05 19:00:00

fin : 2025-09-05

Date(s) :

2025-09-05

Venez jouer aux palets sur sur planche de bois ou de plomb à Joué-sur-Erdre !

Venez jouer aux palets sur sur planche de bois ou de plomb à Joué-sur-Erdre !

Bar et restauration sur place.

Inscription dès 19h sur le terrain stabilisé. Palets non fournis par le club !

Participation 5 € par personne

Organisé par L’ESJ Football.

Renseignements et inscriptions BOURRÉ Dylan 06 82 90 64 83. .

Terrain stabilisé D178 Joué-sur-Erdre 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 82 90 64 83

English :

Come and play shuffleboard on a wooden or lead board in Joué-sur-Erdre!

German :

Spiele Shuffleboard auf Holz- oder Bleiplatten in Joué-sur-Erdre!

Italiano :

Venite a giocare a shuffleboard su una tavola di legno o di piombo a Joué-sur-Erdre!

Espanol :

¡Ven a jugar al tejo en un tablero de madera o de plomo en Joué-sur-Erdre!

L’événement Concours de palets bois et plomb Joué-sur-Erdre a été mis à jour le 2025-08-27 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis