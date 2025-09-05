Concours de palets bois et plomb Terrain stabilisé Joué-sur-Erdre
Concours de palets bois et plomb
Terrain stabilisé D178 Joué-sur-Erdre Loire-Atlantique
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2025-09-05 19:00:00
2025-09-05
Venez jouer aux palets sur sur planche de bois ou de plomb à Joué-sur-Erdre !
Bar et restauration sur place.
Inscription dès 19h sur le terrain stabilisé. Palets non fournis par le club !
Participation 5 € par personne
Organisé par L’ESJ Football.
Renseignements et inscriptions BOURRÉ Dylan 06 82 90 64 83. .
Terrain stabilisé D178 Joué-sur-Erdre 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 82 90 64 83
English :
Come and play shuffleboard on a wooden or lead board in Joué-sur-Erdre!
German :
Spiele Shuffleboard auf Holz- oder Bleiplatten in Joué-sur-Erdre!
Italiano :
Venite a giocare a shuffleboard su una tavola di legno o di piombo a Joué-sur-Erdre!
Espanol :
¡Ven a jugar al tejo en un tablero de madera o de plomo en Joué-sur-Erdre!
