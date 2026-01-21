Concours de palets Champdeniers
Concours de palets Champdeniers vendredi 30 janvier 2026.
Boulodrome Champdeniers Deux-Sèvres
2026-01-30
2026-01-30
2026-01-30
> Concours de palets. Le club
cyclos VTT du Val d’Égray
organise un concours
de palets en doublettes ouvert
à tous, vendredi 30 janvier, au
boulodrome de Champdeniers,
route de Mazières, à partir de
19 h pour les inscriptions.
Début des parties à 20 h.
14 € par doublette,
Préinscription conseillée au
06.86.48.55.19
Restauration et boissons sur
place. .
Boulodrome Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 48 55 19
