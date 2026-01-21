Concours de palets

Boulodrome Champdeniers Deux-Sèvres

Tarif : 14 – 14 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

> Concours de palets. Le club

cyclos VTT du Val d’Égray

organise un concours

de palets en doublettes ouvert

à tous, vendredi 30 janvier, au

boulodrome de Champdeniers,

route de Mazières, à partir de

19 h pour les inscriptions.

Début des parties à 20 h.

14 € par doublette,

Préinscription conseillée au

06.86.48.55.19

Restauration et boissons sur

place. .

Boulodrome Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 48 55 19

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours de palets

L’événement Concours de palets Champdeniers a été mis à jour le 2026-01-19 par CC Val de Gâtine