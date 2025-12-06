Concours de palets Chauvé

Concours de palets

Complexe sportif du Pinier Chauvé Loire-Atlantique

Tarif :

Date :

Début : 2025-12-06 19:00:00

fin : 2025-12-06 19:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Que diriez-vous de participer à un moment convivial autour d’un concours de palets ? Rendez-vous à Chauvé pour un moment de détente entre amis !

Le saviez-vous ? Jeu traditionnel typique de notre région, le concours de palets se pratique aujourd’hui un peu partout en France, mais surtout dans l’ouest. Il existe deux variantes principales du jeu

le palet sur planche: le but est de lancer ses palets le plus près possible du maître, un petit palet placé sur une planche à 5 mètres du lanceur. Chaque palet de l’équipe qui se trouve le plus près du maître compte un point.

le palet sur cible: le joueur lance ses palets sur une cible, en essayant de les faire atterrir dans les zones les plus valorisées. Les concours de palet se composent généralement de plusieurs parties, individuelles ou par équipes. Les joueurs s’affrontent tour à tour en essayant de marquer le plus de points possible. Les règles peuvent varier légèrement d’un concours à l’autre, mais les principes de base restent les mêmes.

Pratique

ouverture du site à 18h pour les inscriptions, début du concours à 19h

bar et restauration sur place

16€ par équipe

5 parties aléatoires montée descendante

proposé au profit du Téléthon

inscription et paiement possible via HelloAsso

renseignements par mail ou par téléphone

Complexe sportif du Pinier Chauvé 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 62 99 18 44 lesbiqueteaux.du.laiton@gmail.com

English :

How would you like to take part in a friendly shuffleboard competition? Join us in Chauvé for a relaxing moment with friends!

German :

Wie wäre es, an einem geselligen Moment rund um einen Shuffleboard-Wettbewerb teilzunehmen? Dann treffen Sie sich in Chauvé und genießen Sie einen entspannten Moment mit Freunden!

Italiano :

Che ne dite di partecipare a un’amichevole gara di shuffleboard? Venite a Chauvé per un momento di relax con gli amici!

Espanol :

¿Qué tal participar en una competición amistosa de tejo? Ven a Chauvé a relajarte con tus amigos

