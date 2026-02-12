Concours de palets en doublette Vair-sur-Loire

Concours de palets en doublette

Herblanetz FC vous donne rendez-vous le vendredi 13 mars 2026 pour son concours de palets en doublette.

Inscription sur place à partir de 18h.

Restauration et buvette sur place.

Lots garantis pour tous les participants.

Limité à 70 équipes. Pré-inscription sur HelloAsso conseillée. .

Salle Madeleine Cartier Vair-sur-Loire 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 88 34 24 05

Herblanetz FC looks forward to seeing you on Friday March 13, 2026 for its double-handed shuffleboard competition.

