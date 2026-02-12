Concours de palets en doublette Vair-sur-Loire
Concours de palets en doublette Vair-sur-Loire vendredi 13 mars 2026.
Concours de palets en doublette
Salle Madeleine Cartier Vair-sur-Loire Loire-Atlantique
Tarif : 12 – 12 – EUR
Début : 2026-03-13 19:30:00
fin : 2026-03-13
2026-03-13
Herblanetz FC vous donne rendez-vous le vendredi 13 mars 2026 pour son concours de palets en doublette.
Inscription sur place à partir de 18h.
Restauration et buvette sur place.
Lots garantis pour tous les participants.
Limité à 70 équipes. Pré-inscription sur HelloAsso conseillée. .
Salle Madeleine Cartier Vair-sur-Loire 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 88 34 24 05
English :
Herblanetz FC looks forward to seeing you on Friday March 13, 2026 for its double-handed shuffleboard competition.
L’événement Concours de palets en doublette Vair-sur-Loire a été mis à jour le 2026-02-12 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis