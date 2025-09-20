Concours de palets en fonte Salle Omnisports Le Champ-Saint-Père
Concours de palets en fonte Salle Omnisports Le Champ-Saint-Père samedi 20 septembre 2025.
Concours de palets en fonte
Salle Omnisports 12 Rue des Coquelicots Le Champ-Saint-Père Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
.
Salle Omnisports 12 Rue des Coquelicots Le Champ-Saint-Père 85540 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 62 81 77
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concours de palets en fonte Le Champ-Saint-Père a été mis à jour le 2025-09-06 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral