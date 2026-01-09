Concours de palets laiton Loireauxence

Concours de palets laiton

Salle Joseph Thareau Loireauxence Loire-Atlantique

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 19:00:00

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

L’association La Perdrix Rouxiéroise organise un concours de palets laiton le vendredi 6 février.

Sur inscription ou inscription sur place à partir de 19h.

Restauration et buvette sur place.

Palets non fournis. .

Salle Joseph Thareau Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 42 12 64 71 laperdrixrouxieroise@gmail.com

English :

The association La Perdrix Rouxiéroise is organizing a brass shuffleboard competition on Friday February 6.

