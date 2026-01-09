Concours de palets laiton Loireauxence
Concours de palets laiton Loireauxence vendredi 6 février 2026.
Concours de palets laiton
Salle Joseph Thareau Loireauxence Loire-Atlantique
Tarif : 6 – 6 – EUR
Début : 2026-02-06 19:00:00
fin : 2026-02-06
Date(s) :
2026-02-06
L’association La Perdrix Rouxiéroise organise un concours de palets laiton le vendredi 6 février.
Sur inscription ou inscription sur place à partir de 19h.
Restauration et buvette sur place.
Palets non fournis. .
Salle Joseph Thareau Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 42 12 64 71 laperdrixrouxieroise@gmail.com
English :
The association La Perdrix Rouxiéroise is organizing a brass shuffleboard competition on Friday February 6.
