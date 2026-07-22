Concours de Palets Les Amis du Palet, Roche-Blanche Stade de Football de la Roche-Blanche La Roche-Blanche

dimanche 16 août 2026 · Stade de Football de la Roche-Blanche · La Roche-Blanche

Informations pratiques

La Roche-Blanche

Concours de Palets Les Amis du Palet, Roche-Blanche

Stade de Football de la Roche-Blanche 272 Rue Saint-Michel La Roche-Blanche Loire-Atlantique

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 09:30:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

L’association Les Amis du Palet vous donne rendez-vous le dimanche 16 août 2026 au stade de football pour une journée placée sous le signe de la convivialité et de la compétition !

Au programme

9h30 Concours en individuel

14h30 Concours en équipes

Tarif 5€ par joueur

Restauration disponible sur place .

Stade de Football de la Roche-Blanche 272 Rue Saint-Michel La Roche-Blanche 44522 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 98 41 12

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English :

The Les Amis du Palet association invites you to join us on Sunday, August 16, 2026, at the soccer stadium for a day filled with fun and friendly competition!

L’événement Concours de Palets Les Amis du Palet, Roche-Blanche La Roche-Blanche a été mis à jour le 2026-07-22 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis