Concours de palets Loscouët-sur-Meu
Concours de palets Loscouët-sur-Meu dimanche 5 juillet 2026.
Loscouët-sur-Meu
Concours de palets
Terrain de foot Loscouët-sur-Meu Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Concours de palets.
Le matin 1 joueur x 4 palets. Inscription dès 8h30.
L’après-midi 2 joueurs x 4 palets. Inscription dès 13h30
Buvette et restauration sur place. .
Terrain de foot Loscouët-sur-Meu 22230 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 74 62 91 78
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English :
L’événement Concours de palets Loscouët-sur-Meu a été mis à jour le 2026-06-07 par Office de tourisme Bretagne Centre