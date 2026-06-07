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Concours de palets Loscouët-sur-Meu

Concours de palets Loscouët-sur-Meu dimanche 5 juillet 2026.

Adresse : Terrain de foot

Ville : 22230 Loscouët-sur-Meu

Département : Côtes-d'Armor

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Tarif :

Loscouët-sur-Meu

Concours de palets

Terrain de foot Loscouët-sur-Meu Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

Concours de palets.
Le matin 1 joueur x 4 palets. Inscription dès 8h30.
L’après-midi 2 joueurs x 4 palets. Inscription dès 13h30
Buvette et restauration sur place.   .

Terrain de foot Loscouët-sur-Meu 22230 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 74 62 91 78 

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English :

L’événement Concours de palets Loscouët-sur-Meu a été mis à jour le 2026-06-07 par Office de tourisme Bretagne Centre