Concours de palets Montautour

Vendredi 15 août 2025, à partir de 13 h à Montautour
Concours de palets par équipe de deux
Participation de 10 €.
Petite restauration sur place
Sur réservation via Messenger ou à partir de 18h au 07 82 42 07 23
Organisé par le Comité des Fêtes de Montautour .
Montautour 35210 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 82 42 07 23
