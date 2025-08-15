Concours de palets Montautour

Vendredi 15 août 2025, à partir de 13 h à Montautour

Concours de palets par équipe de deux

Participation de 10 €.

Petite restauration sur place

Sur réservation via Messenger ou à partir de 18h au 07 82 42 07 23

Organisé par le Comité des Fêtes de Montautour .

Montautour 35210 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 82 42 07 23

