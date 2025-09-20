Concours de palets Bar L’Open Pluméliau-Bieuzy
Concours de palets
Bar L’Open 6 promenade des estivants Pluméliau-Bieuzy Morbihan
Concours de palets sur planche. Après-midi en doublette. Inscription à 14h, tirage à 14h30.
Tarif 10€. Réservation conseillée.
Restauration et buvette sur place. .
Bar L’Open 6 promenade des estivants Pluméliau-Bieuzy 56930 Morbihan Bretagne +33 6 95 07 81 54
