CONCOURS DE PALETS Saint-Brevin-les-Pins

CONCOURS DE PALETS

82 avenue du Président Roosevelt Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Début : 2025-11-08 15:00:00

fin : 2025-11-08 18:00:00

2025-11-08

Un concours de palets sympathique, dans la joie et la bonne humeur !

Inscription sur place ou en ligne ICI>>>

Nombreux lots à gagner ! .

