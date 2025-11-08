CONCOURS DE PALETS Saint-Brevin-les-Pins
CONCOURS DE PALETS Saint-Brevin-les-Pins samedi 8 novembre 2025.
CONCOURS DE PALETS
82 avenue du Président Roosevelt Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 15:00:00
fin : 2025-11-08 18:00:00
Date(s) :
2025-11-08
Un concours de palets sympathique, dans la joie et la bonne humeur !
Inscription sur place ou en ligne ICI>>>
Nombreux lots à gagner ! .
82 avenue du Président Roosevelt Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 23 38 lespiafs.restaurant@gmail.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement CONCOURS DE PALETS Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2025-11-03 par OT Saint Brevin