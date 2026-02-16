Concours de palets

Salle des fêtes Saint-Hilaire-la-Forêt Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 18:30:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

.

Salle des fêtes Saint-Hilaire-la-Forêt 85440 Vendée Pays de la Loire +33 6 27 87 89 42

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concours de palets Saint-Hilaire-la-Forêt a été mis à jour le 2026-02-16 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral