Concours de palets – Terrain de football Saint-Malo-des-Trois-Fontaines, 14 juin 2025 09:00, Saint-Malo-des-Trois-Fontaines.

Morbihan

Concours de palets Terrain de football Rue des Peupliers Saint-Malo-des-Trois-Fontaines Morbihan

Début : 2025-06-14 09:00:00

fin : 2025-06-14

2025-06-14

Dès 9h, participez au concours de palets organisé par l’Association Les Malouins en fêtes et l’Association Taupont-Ploërmel ; en individuel le matin (9h30) et en équipes l’après-midi (14h30).

Sur le Terrain de foot de St Malo des 3 fontaines. Buvette et restauration sur place .

Terrain de football Rue des Peupliers

Saint-Malo-des-Trois-Fontaines 56490 Morbihan Bretagne +33 2 97 75 50 78

