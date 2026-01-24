Concours de palets Saint-Pardoux-Soutiers
Concours de palets Saint-Pardoux-Soutiers vendredi 27 février 2026.
Concours de palets
Salle Multi-activités Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27
fin : 2026-02-27
Date(s) :
2026-02-27
Vendredi 27 février, inscription 19h, début du concours à 20h30.
Concours de palets en doublette, organisé par ACCA de St Georges de Noisné à Saint-Pardoux Soutiers.
Inscription 16€ la doublette, réservation au 06 17 10 11 17 ou au 07 86 34 88 95
Salle Multi-Activités de St Pardoux-Soutiers .
Salle Multi-activités Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 71 01 11
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concours de palets
L’événement Concours de palets Saint-Pardoux-Soutiers a été mis à jour le 2026-01-27 par CC Val de Gâtine