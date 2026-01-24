Concours de palets

Saint-Pardoux-Soutiers

Tarif :

Vendredi 27 février, inscription 19h, début du concours à 20h30.

Concours de palets en doublette, organisé par ACCA de St Georges de Noisné à Saint-Pardoux Soutiers.

Inscription 16€ la doublette, réservation au 06 17 10 11 17 ou au 07 86 34 88 95

Salle Multi-activités Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 71 01 11

