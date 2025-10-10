Concours de palets Sainte-Ouenne

vendredi 10 octobre 2025.

Concours de palets

Salle des fêtes Sainte-Ouenne Deux-Sèvres

Association Sportive de Sainte-Ouenne organise un concours de palets -79220 Sainte-Ouenne

Vendredi 10 octobre 2025, à la salle des fêtes, 14€ par doublette.

Inscriptions sur place, début du concours à 20h30, un lot pour tous!

Renseignements 06 87 15 50 93 .

Salle des fêtes Sainte-Ouenne 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 15 50 93

