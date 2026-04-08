Saint-Jean-Brévelay

Concours de palets sur planche

Salle de Kerfrolo, route de Colpo Saint-Jean-Brévelay Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Le matin, la journée commencera par les concours individuels masculin et féminin (tirage à 9 h, inscription 5 €). L’après-midi, place au concours en doublette, avec 4 palets par joueurs. L’inscription est à 10 € et le tirage se fera à 14 h. Inscriptions auprès de Thierry Rouxel ou sur place. Buvette et petite restauration. .

Salle de Kerfrolo, route de Colpo Saint-Jean-Brévelay 56660 Morbihan Bretagne +33 6 95 28 88 86

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concours de palets sur planche Saint-Jean-Brévelay a été mis à jour le 2026-04-02 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE