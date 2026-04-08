Concours de palets sur planche Saint-Jean-Brévelay
Concours de palets sur planche Saint-Jean-Brévelay samedi 25 avril 2026.
Saint-Jean-Brévelay
Concours de palets sur planche
Salle de Kerfrolo, route de Colpo Saint-Jean-Brévelay Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Le matin, la journée commencera par les concours individuels masculin et féminin (tirage à 9 h, inscription 5 €). L’après-midi, place au concours en doublette, avec 4 palets par joueurs. L’inscription est à 10 € et le tirage se fera à 14 h. Inscriptions auprès de Thierry Rouxel ou sur place. Buvette et petite restauration. .
Salle de Kerfrolo, route de Colpo Saint-Jean-Brévelay 56660 Morbihan Bretagne +33 6 95 28 88 86
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English :
L’événement Concours de palets sur planche Saint-Jean-Brévelay a été mis à jour le 2026-04-02 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE