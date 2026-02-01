CONCOURS DE PALETS SUR PLAQUE DE PLOMB Corsept
CONCOURS DE PALETS SUR PLAQUE DE PLOMB Corsept samedi 14 février 2026.
CONCOURS DE PALETS SUR PLAQUE DE PLOMB
Salle Joseph Clavier Corsept Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 19:30:00
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Les Palets Corseptins proposent un concours de palets sur plaque de plomb, en doublette, avec formule triangulaire.
Infos pratiques
Inscription sur place à partir de 19h30
Début du concours 20h30
Tarif 17 € par équipe
Palets fournis sur place
1 lot à chaque participant
Limité à 44 équipes
Paiement espèces uniquement
Pré-inscriptions par SMS 06 67 54 94 10 .
Salle Joseph Clavier Corsept 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 81 51 35 07 paletscorseptins@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement CONCOURS DE PALETS SUR PLAQUE DE PLOMB Corsept a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Saint Brevin