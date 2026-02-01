CONCOURS DE PALETS SUR PLAQUE DE PLOMB

Salle Joseph Clavier Corsept Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 19:30:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Les Palets Corseptins proposent un concours de palets sur plaque de plomb, en doublette, avec formule triangulaire.

Infos pratiques

Inscription sur place à partir de 19h30

Début du concours 20h30

Tarif 17 € par équipe

Palets fournis sur place

1 lot à chaque participant

Limité à 44 équipes

Paiement espèces uniquement

Pré-inscriptions par SMS 06 67 54 94 10 .

Salle Joseph Clavier Corsept 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 81 51 35 07 paletscorseptins@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement CONCOURS DE PALETS SUR PLAQUE DE PLOMB Corsept a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Saint Brevin