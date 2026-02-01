CONCOURS DE PALETS SUR PLAQUE DE PLOMB Corsept

Salle Joseph Clavier Corsept Loire-Atlantique

Début : 2026-02-14 19:30:00
2026-02-14

Les Palets Corseptins proposent un concours de palets sur plaque de plomb, en doublette, avec formule triangulaire.

Inscription sur place à partir de 19h30

Début du concours 20h30

Tarif 17 € par équipe

Palets fournis sur place

1 lot à chaque participant

Limité à 44 équipes

Paiement espèces uniquement

Pré-inscriptions par SMS 06 67 54 94 10   .

Salle Joseph Clavier Corsept 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 81 51 35 07  paletscorseptins@gmail.com

