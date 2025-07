Concours de pêche à Cantoin Cantoin

Concours de pêche à Cantoin

Lac des Burons Cantoin Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Jeudi 2025-08-14

fin : 2025-08-14

2025-08-14

avec lâcher de truites, ouvert à tous les titulaires d’une carte de pêche 2025

Rendez vous au lac des burons,

14h à 15h30 inscription,

15h30 pêche,

17h30 classement et remise des prix.

Verre de l’amitié offert.

Organisé par la Société de pêche d’Argences en Aubrac /Cantoin.

Informations au 06 20 17 54 04 .

Lac des Burons Cantoin 12420 Aveyron Occitanie +33 6 20 17 54 04

English :

with trout release, open to all 2025 fishing pass holders

German :

mit Aussetzen von Forellen, offen für alle Inhaber eines Angelscheins 2025

Italiano :

con rilascio di trote, aperto a tutti i possessori di una licenza di pesca 2025

Espanol :

con suelta de truchas, abierto a todos los titulares de una licencia de pesca 2025

