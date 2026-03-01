Concours de pêche à la truite Beaulieu
Concours de pêche à la truite Beaulieu samedi 28 mars 2026.
Concours de pêche à la truite
Etang devant terrain communal Beaulieu Orne
Début : 2026-03-28 07:00:00
fin : 2026-03-28 12:00:00
2026-03-28
Le Comité des fêtes de Beaulieu vous propose son concours de pêche à la truite en 2 manches.
Pêche avec ligne à coup uniquement.
Après-midi pêche libre (sans prise de carpe)
Ouvert à tous. Uniquement sur réservation.
Buvette et petite restauration sur place.
Tarif adulte 1 viennoiserie et un sandwich compris
Tarif enfant 1 viennoiserie et un sandwich compris .
Etang devant terrain communal Beaulieu 61190 Orne Normandie +33 6 10 44 17 64
