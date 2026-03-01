Concours de pêche à la truite Beaulieu

Concours de pêche à la truite

Etang devant terrain communal Beaulieu Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 07:00:00

fin : 2026-03-28 12:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Le Comité des fêtes de Beaulieu vous propose son concours de pêche à la truite en 2 manches.

Pêche avec ligne à coup uniquement.

Après-midi pêche libre (sans prise de carpe)

Ouvert à tous. Uniquement sur réservation.

Buvette et petite restauration sur place.

Tarif adulte 1 viennoiserie et un sandwich compris

Tarif enfant 1 viennoiserie et un sandwich compris .

Etang devant terrain communal Beaulieu 61190 Orne Normandie +33 6 10 44 17 64

English : Concours de pêche à la truite

