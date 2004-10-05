Concours de Pêche à la Truite Site des Lacs de la Folie Contrexéville

Concours de Pêche à la Truite

Site des Lacs de la Folie Lac Supérieur Contrexéville Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-04-04 07:00:00

fin : 2026-04-06 20:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Grand concours de pêche à la truite sur le site des Lacs de Contrexéville.

Alevinage de 650kg de truites (farios et arc en ciel) dont 25kg de truites jaunes.

Pour chaque truite jaune remontée, un lot sera remis au pêcheur.

Buvette et petite restauration sur place (par l’amicale du personnel communal).

12.50€ (04/04)

10€ (05/04)

7.50€ (06/04)Tout public

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Site des Lacs de la Folie Lac Supérieur Contrexéville 88140 Vosges Grand Est +33 6 07 74 17 81 eric.caro@contrexeville.fr

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English :

Major trout fishing competition on the Lacs de Contrexéville site.

Rearing of 650kg of trout (brown and rainbow), including 25kg of yellow trout.

For each yellow trout raised, a prize will be awarded to the angler.

Refreshments and snacks on site (provided by the municipal staff association).

12.50? (04/04)

10? (05/04)

7.50? (06/04)

L’événement Concours de Pêche à la Truite Contrexéville a été mis à jour le 2026-03-18 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE