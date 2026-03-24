Concours de pêche à la truite Lanquais
Concours de pêche à la truite Lanquais samedi 4 avril 2026.
Concours de pêche à la truite
Etang de Vicq Lanquais Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
La FNACA organise un concours de pêche à la truite avec casse-croûte offert et possibilité de déjeuner à l’Auberge des Marronniers. .
Etang de Vicq Lanquais 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 79 67 54
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English : Concours de pêche à la truite
L’événement Concours de pêche à la truite Lanquais a été mis à jour le 2026-03-22 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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