Concours de pêche à la truite Nieul-le-Dolent
Concours de pêche à la truite Nieul-le-Dolent samedi 11 avril 2026.
Concours de pêche à la truite
La Charpenterie Nieul-le-Dolent Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 08:00:00
fin : 2026-04-11 12:00:00
Date(s) :
2026-04-11
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La Charpenterie Nieul-le-Dolent 85430 Vendée Pays de la Loire +33 6 82 43 82 63 ogec@ecolesaintpierrenieul.fr
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English :
L’événement Concours de pêche à la truite Nieul-le-Dolent a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme du Pays des Achards