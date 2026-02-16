Concours de pêche à la truite Saint-Eutrope-de-Born

Concours de pêche à la truite

Lieu dit Boudou Saint-Eutrope-de-Born Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Concours de pêche à la truite organisé par la société de pêche de Villeréal et ouvert à tous.

100 kg de truites arc en ciel seront lâchés .

Les inscriptions se font sur place le jour même. Le concours se déroule de 8h à 12h, suivi de la remise des prix.

Une canne par personne. Cuillers, leurres et amorçage interdits toute la journée.

Les inscriptions se font sur place dès 7h.

Le concours se déroule de 8h à 12h suivi de la remise des prix.

Buvette et restauration sur place.

Le lac de Boudou se situe sur la commune de Saint Eutrope de Born, entre Born et Saint Vivien. .

Lieu dit Boudou Saint-Eutrope-de-Born 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 14 92 41

English : Concours de pêche à la truite

Trout fishing competition organized by the Villeréal fishing club and open to all.

100 kg of rainbow trout will be released.

You can register on site on the day of the event. The competition runs from 8am to 12pm, followed by a prize-giving ceremony.

