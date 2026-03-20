Concours de pêche à la truite

Etang Saint-Léon-sur-l’Isle Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

– 7h30-9h casse-croûte

Lâcher à 9h, 10h et 14h

Restauration sur place. Porter ses couverts.

RDV dès 7h, étang de St-Léon.

Sur inscription.

Tarifs pêche + repas = 25 € Pêche uniquement 12 € Repas uniquement 15 € Pêche après-midi 10 €

AAPPMA 06 04 05 55 73 06 17 62 03 65

– 7h30-9h casse-croûte

Lâcher à 9h, 10h et 14h

Restauration sur place. Porter ses couverts.

RDV dès 7h, étang de St-Léon.

Sur inscription, places limitées.

Tarifs pêche + repas = 25 € Pêche uniquement 12 € Repas uniquement 15 € Pêche après-midi 10 €

AAPPMA Amicale pêche St-Léon 06 04 05 55 73 06 17 62 03 65 .

Etang Saint-Léon-sur-l’Isle 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 05 55 73

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English : Concours de pêche à la truite

– 7h30-9h: snack

Release at 9am, 10am and 2pm

Catering on site. Bring your own cutlery.

RDV from 7am, St-Léon pond.

Registration required.

Prices: fishing + meal = 25 ? Fishing only 12 ? Meal only 15 ? Afternoon fishing 10 ?

AAPPMA 06 04 05 55 73 06 17 62 03 65

L’événement Concours de pêche à la truite Saint-Léon-sur-l’Isle a été mis à jour le 2026-03-16 par Vallée de l’Isle en Périgord