Concours de pêche à la truite Saint-Léon-sur-l’Isle
Concours de pêche à la truite Saint-Léon-sur-l’Isle samedi 11 avril 2026.
Concours de pêche à la truite
Etang Saint-Léon-sur-l’Isle Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
– 7h30-9h casse-croûte
Lâcher à 9h, 10h et 14h
Restauration sur place. Porter ses couverts.
RDV dès 7h, étang de St-Léon.
Sur inscription.
Tarifs pêche + repas = 25 € Pêche uniquement 12 € Repas uniquement 15 € Pêche après-midi 10 €
AAPPMA 06 04 05 55 73 06 17 62 03 65
– 7h30-9h casse-croûte
Lâcher à 9h, 10h et 14h
Restauration sur place. Porter ses couverts.
RDV dès 7h, étang de St-Léon.
Sur inscription, places limitées.
Tarifs pêche + repas = 25 € Pêche uniquement 12 € Repas uniquement 15 € Pêche après-midi 10 €
AAPPMA Amicale pêche St-Léon 06 04 05 55 73 06 17 62 03 65 .
Etang Saint-Léon-sur-l’Isle 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 05 55 73
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English : Concours de pêche à la truite
– 7h30-9h: snack
Release at 9am, 10am and 2pm
Catering on site. Bring your own cutlery.
RDV from 7am, St-Léon pond.
Registration required.
Prices: fishing + meal = 25 ? Fishing only 12 ? Meal only 15 ? Afternoon fishing 10 ?
AAPPMA 06 04 05 55 73 06 17 62 03 65
L’événement Concours de pêche à la truite Saint-Léon-sur-l’Isle a été mis à jour le 2026-03-16 par Vallée de l’Isle en Périgord