CONCOURS DE PÊCHE À L'ÉTANG DE LA ROUVIERE Saint-Alban-sur-Limagnole lundi 14 juillet 2025.

Début : 2025-07-14

fin : 2025-07-14

2025-07-14

Concours de pêche à l’étang de la Rouvière

10 h Inscription

Pêche à la manche

Cannes et lances à prévoir

12h grillades frites et boissons

la rouviere Saint-Alban-sur-Limagnole 48120 Lozère Occitanie

English :

Fishing competition at Etang de la Rouvière

10 a.m. Registration

Handle fishing

Rods and spears required

12 p.m. French fries and drinks

German :

Angelwettbewerb am Étang de la Rouvière

10 Uhr Anmeldung

Angeln mit dem Stiel

Ruten und Speere sind mitzubringen

12 Uhr Gegrilltes mit Pommes frites und Getränke

Italiano :

Gara di pesca al laghetto della Rouvière

ore 10 Registrazione

Pesca a mano libera

Sono richieste canne e lance

12:00 patatine e bevande

Espanol :

Concurso de pesca en el estanque de la Rouvière

10 h Inscripción

Pesca manual

Se requieren cañas y lanzas

12 h Patatas fritas y bebidas

