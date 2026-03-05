Concours de pêche à Payrignac Payrignac
Plan d’eau Payrignac Lot
Tarif : 15 – 15 – EUR
Début : 2026-04-05 08:00:00
fin : 2026-04-06 11:00:00
2026-04-05
Venez nombreux participer au concours de pêche ! Pour tous les amateurs et passionnés, il est organisé par la Fédération de Pêche de Gourdon.
Plan d’eau Payrignac 46300 Lot Occitanie +33 6 81 65 74 40
Come one and all to take part in the fishing competition! For all amateurs and enthusiasts, it is organized by the Gourdon Fishing Federation.
