Concours de pêche Arcisses

Concours de pêche organisé par l’AAPPMA La Nogentaise le dimanche 14 septembre 2025. Rendez-vous à 7h au plan d’eau de La Borde.
Programme
7h tirage des places
9h30 à 12h et de 13h à 15h30 concours
15h30 pesage et remise des récompenses
Règlement
Ouvert à tous concours mixte (coup/anglaise feeder sur secteurs séparés)
Engagement 15€. Formule sandwich livrée sur le poste de pêche (à réserver lors de l’inscription).
Inscriptions jusqu’au vend 12/09 2025 à 13h.
Auprès de l’AAPPMA La Nogentaise au 06 27 46 12 57 15 .
Plan d’eau de La Borde Arcisses 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 27 46 12 57
English :
Fishing competition organized by AAPPMA La Nogentaise on Sunday, September 14, 2025. Meet at 7am at La Borde lake.
German :
Angelwettbewerb, organisiert von der AAPPMA La Nogentaise am Sonntag, den 14. September 2025. Treffpunkt ist um 7 Uhr am Plan d’eau de La Borde.
Italiano :
Gara di pesca organizzata dall’AAPPMA La Nogentaise domenica 14 settembre 2025. Appuntamento alle 7 del mattino al lago di La Borde.
Espanol :
Concurso de pesca organizado por la AAPPMA La Nogentaise el domingo 14 de septiembre de 2025. Cita a las 7h en el lago de La Borde.
