Concours de pêche Arcisses

Concours de pêche Arcisses dimanche 14 septembre 2025.

Concours de pêche

Plan d’eau de La Borde Arcisses Eure-et-Loir

Tarif : 15 EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date et horaire :

Début : 2025-09-14 07:00:00

Fin : 2025-09-14 15:30:00

Date(s) :

2025-09-14

Concours de pêche organisé par l’AAPPMA La Nogentaise le dimanche 14 septembre 2025. Rendez-vous à 7h au plan d’eau de La Borde.

Programme

7h tirage des places

9h30 à 12h et de 13h à 15h30 concours

15h30 pesage et remise des récompenses

Règlement

Ouvert à tous concours mixte (coup/anglaise feeder sur secteurs séparés)

Engagement 15€. Formule sandwich livrée sur le poste de pêche (à réserver lors de l’inscription).

Inscriptions jusqu’au vend 12/09 2025 à 13h.

Auprès de l’AAPPMA La Nogentaise au 06 27 46 12 57 15 .

Plan d’eau de La Borde Arcisses 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 27 46 12 57

English :

Fishing competition organized by AAPPMA La Nogentaise on Sunday, September 14, 2025. Meet at 7am at La Borde lake.

German :

Angelwettbewerb, organisiert von der AAPPMA La Nogentaise am Sonntag, den 14. September 2025. Treffpunkt ist um 7 Uhr am Plan d’eau de La Borde.

Italiano :

Gara di pesca organizzata dall’AAPPMA La Nogentaise domenica 14 settembre 2025. Appuntamento alle 7 del mattino al lago di La Borde.

Espanol :

Concurso de pesca organizado por la AAPPMA La Nogentaise el domingo 14 de septiembre de 2025. Cita a las 7h en el lago de La Borde.

