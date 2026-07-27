Concours de Pêche au Corégone Route de Chalain Fontenu

Informations pratiques

Fontenu

Concours de Pêche au Corégone

Route de Chalain Domaine de Chalain Fontenu Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 09:00:00

fin : 2026-09-26 14:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Concours de Pêche au Corégone du lac de Chalain revient pour sa 5ᵉ édition le samedi 26 septembre de 9h00 à 14h00 à la mise à l’eau du Domaine de Chalain. .

Route de Chalain Domaine de Chalain Fontenu 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 86 96

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours de Pêche au Corégone

L’événement Concours de Pêche au Corégone Fontenu a été mis à jour le 2026-07-27 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE