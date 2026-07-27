Concours de Pêche au Corégone Route de Chalain Fontenu
samedi 26 septembre 2026 · Route de Chalain · Fontenu
Informations pratiques
Fontenu
Concours de Pêche au Corégone
Route de Chalain Domaine de Chalain Fontenu Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 09:00:00
fin : 2026-09-26 14:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Concours de Pêche au Corégone du lac de Chalain revient pour sa 5ᵉ édition le samedi 26 septembre de 9h00 à 14h00 à la mise à l’eau du Domaine de Chalain. .
Route de Chalain Domaine de Chalain Fontenu 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 86 96
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English : Concours de Pêche au Corégone
L’événement Concours de Pêche au Corégone Fontenu a été mis à jour le 2026-07-27 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE