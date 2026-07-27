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AGENDA · Fontenu

Concours de Pêche au Corégone Route de Chalain Fontenu

samedi 26 septembre 2026 · Route de Chalain · Fontenu

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Route de Chalain
Adresse
Domaine de Chalain
Ville
39130 Fontenu
Département
Jura
Tarif
Gratuit Gratuit

Fontenu

Concours de Pêche au Corégone

Route de Chalain Domaine de Chalain Fontenu Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 09:00:00
fin : 2026-09-26 14:00:00

Date(s) :
2026-09-26

Concours de Pêche au Corégone du lac de Chalain revient pour sa 5ᵉ édition le samedi 26 septembre de 9h00 à 14h00 à la mise à l’eau du Domaine de Chalain.   .

Route de Chalain Domaine de Chalain Fontenu 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 86 96 

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English : Concours de Pêche au Corégone

L’événement Concours de Pêche au Corégone Fontenu a été mis à jour le 2026-07-27 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE