Concours de pêche au coup Mare de l’Essay Agon-Coutainville
Concours de pêche au coup Mare de l’Essay Agon-Coutainville dimanche 16 août 2026.
Agon-Coutainville
Concours de pêche au coup
Mare de l’Essay Charrière du Commerce Agon-Coutainville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 08:00:00
fin : 2026-08-16 13:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Concours de pêche au coup. .
Mare de l’Essay Charrière du Commerce Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 6 73 99 77 75 fada.nuts@wanadoo.fr
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English : Concours de pêche au coup
L’événement Concours de pêche au coup Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-06-02 par Coutances Tourisme
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