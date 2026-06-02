Concours de pêche au coup Mare de l’Essay Agon-Coutainville

Agon-Coutainville

Concours de pêche au coup

Mare de l’Essay Charrière du Commerce Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 08:00:00

fin : 2026-08-16 13:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Concours de pêche au coup. .

Mare de l’Essay Charrière du Commerce Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 6 73 99 77 75 fada.nuts@wanadoo.fr

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English : Concours de pêche au coup

L’événement Concours de pêche au coup Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-06-02 par Coutances Tourisme