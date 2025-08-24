Concours de pêche au coup Dun-sur-Meuse

Concours de pêche au coup Dun-sur-Meuse dimanche 24 août 2025.

Concours de pêche au coup

Dun-sur-Meuse Meuse

Début : Dimanche Dimanche 2025-08-24 07:00:00

fin : 2025-08-24 15:00:00

2025-08-24

L’AAPPMA L’Ablette la Rossette du Val Dunois vous invite aux ballastières de la commune afin de concourir à la pêche au coup. Le concours est ouvert à tous mais les places sont limitées. Les inscriptions se font par téléphone.

Quant à la réglementation, les cannes doivent mesurer 11,50m maximum et les moulinets sont interdits. Esches et amorçage libres. Les carpes, amours blancs, sandres et brochets ne seront comptabilisés. Le classement s’effectuera au poids, et en cas d’égalité au nombre de poissons.

Un barbecue est organisé par l’association à l’issue du concours, après la remise des prix.Tout public

Dun-sur-Meuse 55110 Meuse Grand Est +33 6 79 98 99 82 guitho54@aol.com

English :

The AAPPMA L’Ablette la Rossette du Val Dunois invites you to the local ballastières to take part in a fishing competition. The competition is open to all, but places are limited. Registration is by telephone.

Rods must not exceed 11.50m in length and reels are prohibited. Bait and baiting are free. Carp, grass carp, zander and pike will not be counted. Classification will be by weight, and in the event of a tie, by number of fish.

A barbecue is organized by the association at the end of the competition, after the prize-giving ceremony.

German :

Die AAPPMA L’Ablette la Rossette du Val Dunois lädt Sie zu den Ballasttanks der Gemeinde ein, um an einem Wettkampf im Angeln teilzunehmen. Der Wettbewerb ist für alle offen, die Plätze sind jedoch begrenzt. Die Anmeldungen erfolgen per Telefon.

Was die Regeln betrifft, so dürfen die Ruten maximal 11,50 m lang sein und Rollen sind verboten. Haken und Köder sind frei. Karpfen, Weißer Amur, Zander und Hechte werden nicht gezählt. Die Platzierung erfolgt nach Gewicht und bei Gleichstand nach der Anzahl der Fische.

Nach dem Wettbewerb und der Preisverleihung organisiert der Verein ein Barbecue.

Italiano :

L’AAPPMA L’Ablette la Rossette du Val Dunois vi invita alle balere locali per partecipare a una gara di pesca sportiva. La gara è aperta a tutti, ma i posti sono limitati. Le iscrizioni devono essere effettuate per telefono.

Per quanto riguarda le regole, le canne non devono essere più lunghe di 11,50 m e i mulinelli sono vietati. Le esche e le pasture sono libere. Carpe, carpe erbivore, lucciperca e lucci non saranno conteggiati. La classifica si baserà sul peso e, in caso di parità, sul numero di pesci.

Al termine della gara, dopo la premiazione, l’associazione organizza un barbecue.

Espanol :

La AAPPMA L’Ablette la Rossette du Val Dunois le invita a las ballastières locales para participar en un concurso de match fishing. El concurso está abierto a todos, pero las plazas son limitadas. Las inscripciones deben hacerse por teléfono.

En cuanto a las reglas, las cañas no deben medir más de 11,50 m y los carretes están prohibidos. El cebo y la carnada son libres. Las carpas, carpas herbívoras, luciopercas y lucios no se contabilizarán. La clasificación se basará en el peso y, en caso de empate, en el número de peces.

La asociación organiza una barbacoa al final de la competición, después de la ceremonia de entrega de premios.

