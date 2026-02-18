Concours de pêche au coup Maison de la pêche Jonzac
Concours de pêche au coup Maison de la pêche Jonzac dimanche 19 avril 2026.
Concours de pêche au coup
Maison de la pêche 18 rue des Pierrières Jonzac Charente-Maritime
Début : 2026-04-19 09:00:00
fin : 2026-04-19 16:00:00
Concours de pêche au coup sur la rivière Seugne en individuel
Maison de la pêche 18 rue des Pierrières Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 88 69 07 lagaulejonzacaise@peche17.org
English :
Individual fishing competition on the Seugne river
