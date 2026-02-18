Concours de pêche au coup Maison de la pêche Jonzac

Concours de pêche au coup

Maison de la pêche 18 rue des Pierrières Jonzac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 09:00:00

fin : 2026-04-19 16:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Concours de pêche au coup sur la rivière Seugne en individuel

.

Maison de la pêche 18 rue des Pierrières Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 88 69 07 lagaulejonzacaise@peche17.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Individual fishing competition on the Seugne river

L’événement Concours de pêche au coup Jonzac a été mis à jour le 2026-02-18 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge