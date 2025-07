Concours de pêche Barneville-Carteret

Concours de pêche Barneville-Carteret samedi 26 juillet 2025.

Concours de pêche

23 Promenade Barbey d’Aurevilly Barneville-Carteret Manche

Rendez-vous pour le briefing le vendredi 25 juillet à 19h au Yacht Club de Barneville-Carteret.

Programme du samedi

18h Comptage du poisson.

19h Remise des lots.

20h Repas au Yacht Club de Barneville-Carteret / Maximum de 30 personnes (Pêche du jour, pomme de terre, dessert).

Inscription obligatoire par mail sarah.savelli50@gmail.com

23 Promenade Barbey d’Aurevilly Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie sarah.savelli50@gmail.com

English : Concours de pêche

Rendezvous for the briefing on Friday July 25 at 7pm at the Barneville-Carteret Yacht Club.

Saturday program :

6pm: Fish counting.

7pm: Prize-giving ceremony.

8pm: Meal at the Barneville-Carteret Yacht Club / Maximum of 30 people (catch of the day, potatoes, dessert).

Registration required by e-mail: sarah.savelli50@gmail.com

German :

Treffpunkt für das Briefing ist am Freitag, den 25. Juli um 19 Uhr im Yachtclub von Barneville-Carteret.

Programm am Samstag :

18 Uhr: Zählen der Fische.

19 Uhr: Übergabe der Preise.

20 Uhr: Essen im Yachtclub von Barneville-Carteret / Maximal 30 Personen (Fisch des Tages, Kartoffel, Dessert).

Anmeldung per E-Mail erforderlich: sarah.savelli50@gmail.com

Italiano :

Appuntamento per il briefing venerdì 25 luglio alle 19:00 presso il Barneville-Carteret Yacht Club.

Programma del sabato :

ore 18.00: Conteggio dei pesci.

19:00: Cerimonia di premiazione.

ore 20:00: Pranzo allo Yacht Club Barneville-Carteret / Massimo 30 persone (pescato del giorno, patate, dessert).

Iscrizione obbligatoria via e-mail: sarah.savelli50@gmail.com

Espanol :

Cita para la sesión informativa el viernes 25 de julio a las 19.00 horas en el Club Náutico de Barneville-Carteret.

Programa del sábado :

18:00: recuento de peces.

19:00 h: Entrega de premios.

20.00 h: Comida en el Club Náutico de Barneville-Carteret / Máximo 30 personas (pesca del día, patatas, postre).

Inscripción obligatoria por correo electrónico: sarah.savelli50@gmail.com

