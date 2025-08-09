Concours de pêche CARTERET Barneville-Carteret
Concours de pêche CARTERET Barneville-Carteret samedi 9 août 2025.
Concours de pêche
CARTERET 23 Promenade Barbey d’Aurevilly Barneville-Carteret Manche
Début : 2025-08-09 19:00:00
fin : 2025-08-09
Rdv pour le briefing le vendredi 8 août à 19h au Yacht Club. .
CARTERET 23 Promenade Barbey d’Aurevilly Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie +33 6 74 38 01 53 sarah.savelli50@gmail.com
