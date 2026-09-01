Concours de pêche Briare
samedi 19 septembre 2026 · Briare
Informations pratiques
Briare
Concours de pêche
Rue des Prés Gris Briare Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
L’Ablette Briaroise vous invite à partager un moment convivial autour de la pêche.
Samedi 19 septembre, le bassin des Prés Gris accueille un concours de pêche, organisé par l’Ablette Briaroise. Le matin, de 10h à 11h30, les enfants de moins de 12 ans peuvent pêcher gratuitement. L’après-midi, le concours est ouvert à tous de 14h30 à 17h. La longueur maximale de la canne est de 11.50m, 8L d’amorce, les fouillis sont interdits et le classement se fait au poids. Chaque participant repart avec un lot !
Pour le repas du midi, vous avez la possibilité de manger sur place avec réservation au préalable. Au menu : tête de veau. .
Rue des Prés Gris Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 22 99 95 19
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English :
The Ablette Briaroise invites you to %E0 enjoy a friendly time together while fishing.
L’événement Concours de pêche Briare a été mis à jour le 2026-09-07 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX
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