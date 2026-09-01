Informations pratiques

Briare

Concours de pêche

Rue des Prés Gris Briare Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

L’Ablette Briaroise vous invite à partager un moment convivial autour de la pêche.

Samedi 19 septembre, le bassin des Prés Gris accueille un concours de pêche, organisé par l’Ablette Briaroise. Le matin, de 10h à 11h30, les enfants de moins de 12 ans peuvent pêcher gratuitement. L’après-midi, le concours est ouvert à tous de 14h30 à 17h. La longueur maximale de la canne est de 11.50m, 8L d’amorce, les fouillis sont interdits et le classement se fait au poids. Chaque participant repart avec un lot !

Pour le repas du midi, vous avez la possibilité de manger sur place avec réservation au préalable. Au menu : tête de veau. .

Rue des Prés Gris Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 22 99 95 19

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Ablette Briaroise invites you to %E0 enjoy a friendly time together while fishing.

L’événement Concours de pêche Briare a été mis à jour le 2026-09-07 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX